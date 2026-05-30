＜リゾートトラスト レディス3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが進行している。最終組が午前10時30分にティオフ。決勝ラウンドに進出した68人がコースに飛び出している。【写真】ティオフ前のストレッチトータル5アンダー・首位から出た佐久間朱莉と都玲華。1番パー4で佐久間が2メートルを決めてバーディ発進。都はロングパットを沈めてパーを拾った。