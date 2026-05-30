＜チャールズ・シュワブチャレンジ 2日目◇29日◇コロニアルCC（テキサス州）◇7289ヤード・パー70＞19位から出た第2ラウンドに、松山英樹がリーダーボードを駆け上がった。奪ったバーディは6つ（ボギー1）。「65」でトータル9アンダーまで伸ばし、首位と1打差の2位タイで決勝に進んだ。〈写真〉こちら「世界トップレベル」松山英樹のアイアンショットを徹底解剖好調の要因として「ドライバー」を挙げる。この日のフェアウェイキ