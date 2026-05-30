お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が30日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）を欠席した。通常はナイツの時事漫才でスタートするが、この日は塙宣之のあいさつでスタート。アシスタントの同局出水麻衣アナウンサーと登場し「バッタバタでございまして。急きょ二人という」と土屋の不在を伝えた。塙によると、土屋の欠席は放送直前に決まり「言ったら来た