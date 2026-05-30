バラエティー番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）で、番組MCのタレント・歌手のあのさんが企画で出されたお題に答える形で発言した「嫌いな芸能人」の実名を番組側が編集せずに放送した問題をめぐり、2026年6月15日の放送をもって終了することが発表された。専門家はJ-CASTニュースの取材に対して、今回の問題は「あのちゃんねる」だけに限った問題ではなく、全体的に「番組のレベルの低下」が起きていると指摘する。その背景