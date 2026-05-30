祖父が果たせなかった、日本ダービー制覇の大きな夢 グリーンエナジーを育てたホースマンたちの熱い思いが明らかに！ 協力：辻牧場 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの熱い想い、有力馬のダービーまでの軌跡をお