今年、騎手デビュー40年を迎えた武豊騎手「武豊 デビュー40年 ～前人未到の記録～」の特別展では、デビュー以来40年に渡り歩んできたその軌跡が紹介されています。 前人未到のダービー7勝目へ。そこで語られた武豊騎手の熱い想いとは... 「武豊 デビュー40年 ～前人未到の記録～」銀座三越にて 6月15日（月）まで開催 協力：イムラアートギャラリー