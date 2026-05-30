戦後最年少のダービージョッキー誕生なるか！？ ライヒスアドラーとともに大舞台に挑む、佐々木大輔騎手。 若手のホープの知られざる素顔に迫ります。 協力：菊川正達厩舎、福寿苑 別誂 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂点を決めるレースの舞台裏、ホースマンたちの