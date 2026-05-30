24年ぶりの偉業に挑む上原佑紀（うえはら ゆうき）調教師！グリーンエナジー、ライヒスアドラー、フォルテアンジェロ、ゴーイントゥスカイ。 4頭のカワイイ素顔を知る、4人の精鋭ホースマンたちをご紹介！ 協力：上原佑紀厩舎 【日本ダービー2026 いざ！栄光の舞台へ 大好評配信中】 日本ダービーを100倍楽しむための特別番組。 7944頭の頂点を決めるレ&#1254