女優の三田寛子が、長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂４６の女優・能條愛未の結婚披露宴を控えた“花婿の母”の思いを吐露した。三田は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「家族水入らずで和やかに卓を囲む結婚式前夜です私の時は実家の父と弟が心配や緊張で突然発熱私母と二人で看病していたのでした息子の婚礼に寿ぐ私の何気ない表情を先日カメラマンさんが捉えて下さいました」と記し、着物姿の三田の