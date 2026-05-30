◆米大リーグカージナルス６―５カブス（２９日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）カブスの鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のカージナルス戦に「６番・右翼」で先発出場し４月２５日以来の３安打を放つも、先発・今永昇太投手（３２）が５回１／３を投げ３本塁打を浴びて自身４連敗となって６敗目を喫した。鈴木の打率は２割５分２厘となった。１回に先発右腕パランテのナックルカーブを左前安打した鈴木は３