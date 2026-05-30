京都・伏見工高（現京都工学院高）ラグビー部元監督の山口良治さんが２９日、亡くなった。８３歳だった。元日本代表フランカーの山口さんは弱小校だった同高を率いて、１９８０年度の全国高校大会で初優勝。また元日本代表の大八木淳史氏や故・平尾誠二氏ら多くの人材を育成。その情熱的な指導ぶりは、ドラマ化されるほど話題を集めた。元担当記者が山口さんを悼んだ。「これ飲めば温まるよ」―。体育教官室で勧められたウイスキ