日テレ社長が焦らない理由NHK出身の和久田麻由子アナウンサー（37）をMCに据えた日本テレビの新報道番組「追跡取材 news LOG」（土曜午後10時）が、放送開始から約1か月となった。個人視聴率は3月に終了した前番組「with MUSIC」より上昇したものの、同時間帯で横並び4位。この数字を深掘りし、番組の裏側に迫る。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真8枚】ヌーディーなドレスを身にまとった和久田アナ