南太平洋の島国フィジーに息づく「タパ」。布のような紙のようなそれは、市場で売られ、結婚式や誕生日、村の集会場など、人々の暮らしに自然に溶け込んでいる。旅先で出会ったタパを通して、共同体の営みや女性たちの手仕事、そして“生きた伝統”の姿をアートディレクターの土居彩子氏が鮮やかに描き出す。＊＊＊【写真を見る】フィジーの暮らしに息づく伝統布「タパ」作り手の姿も私の部屋に、広げたいけど広げられない