阪神の島田海吏外野手（30）が30日、ロッテ戦の試合前練習で今季1軍に初合流した。島田は3月に左大腿部の筋損傷で離脱し、2軍で調整を重ねてきた。直近では28日のファーム・リーグの西武戦（SGL）で「6番・右翼」で先発出場。4打数3安打の結果を残していた。代わって、この日から福島圭音外野手（24）が2軍に合流となった。