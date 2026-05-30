IMF＝国際通貨基金などは29日、ホルムズ海峡の情勢をめぐり夏の石油需要のピークを前に原油供給が正常に戻らなければ、経済全体の回復力に対するリスクが一段と高まる可能性があると危機感を示しました。IMFなどは29日、共同声明を発表し「ホルムズ海峡を通じた石油の供給が大幅に失われたことで、世界の石油在庫が記録的なペースで減っている」と指摘しました。その上で、世界経済は依然として一定の強さを保っているものの、輸送