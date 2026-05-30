◇ナ・リーグカブス5―6カージナルス（2026年5月29日セントルイス）カブス・鈴木誠也外野手（31）が29日（日本時間30日）、敵地でのカージナルス戦に「6番・右翼」先発出場。4月25日のドジャース戦以来、29試合ぶりの3安打をマークしたが、チームは4―6で敗れて連勝が2で止まった。まずは初回2死、3試合連続安打となる右前打。5番ハップが先制3ランを放った直後の打席で、右腕パランテの外角低めナックルカーブを捉えた