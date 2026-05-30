夢庵の公式Xでは、最長2026年7月15日まで使えるクーポンを公開しています。ボリューム満点の定食やスイーツがお得に夢庵の公式Xでは20枚のお得なクーポンを公開中です。クーポンを利用すると、初夏にぴったりな「選べる小丼！初夏の涼風御膳」や、ボリュームたっぷりの「レモン牛焼きしゃぶ定食」「ひれかつ＆長崎県産あじフライ定食」などが各110円引きに。また、「キリン一番搾り（生）中ジョッキ・380ml」は275円引き、おつまみ