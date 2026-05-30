5月28日（現地時間27日）。アトランタ・ホークスは、オンシ・サレーをゼネラルマネージャー（GM）からバスケットボール運営部代表へ昇格させ、長期間の延長契約を結んだことを発表した。 2024年5月にアシスタントGMとしてチームへ加わったサレーは、翌2025年4月にGMへ昇格。先日発表された、今シーズンの最優秀エグゼクティブ賞の投票で2位のポイントを獲得した。