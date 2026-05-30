一過性脳虚血は脳卒中の前触れとしてあらわれます。症状が消失するため放置されがちですが、そのまま脳梗塞に発展することは少なくありません。 その後の重症化を避けるためにも、発症した時点で治療を受けることが大切です。 今回は、一過性脳虚血の特徴や症状について解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「一過性脳虚血」とは？症状・原因についても解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記