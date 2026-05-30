モンツァが1年ぶりにセリエAに復帰することが決定した。セリエBを3位で終えたモンツァと、5位で終えたカタンザーロによるセリエA昇格プレーオフ決勝。カタンザーロの本拠地で行われたファーストレグは2−0でモンツァが先勝していたなか、29日にモンツァのホームでセカンドレグが開催された。試合は39分にセットプレーからフェリペ・ジャックが頭で叩き込んでカタンザーロが先制すると、78分にはルッジェーロ・フロシニーニが