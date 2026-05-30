2026年6月6日放送の「ぶらり途中下車の旅」は青梅線の旅。旅人は、小島奈津子。青梅線立川駅から、金剛寺の秋まで青い梅の実や雪女伝説で有名な青梅駅を通り、奥多摩湖や温泉地も多くある奥多摩駅までの全長37.2kmを全25駅で結びます。都心から1時間ほどで現れる豊かな自然は多くの人を魅了し、行楽シーズンには多くの観光客で賑わいます。小島奈津子1968年7月26日生まれ。埼玉県出身。法政大学在学時には「自主マスコミ講座」に所