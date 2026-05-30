中国の大手菓子チェーンで販売された果汁飲料のパッケージに誤った内容が記載されていた問題で、当該商品が店頭からすべて撤去された。中国メディアの大象新聞が29日に伝えた。記事によると、菓子チェーン「好想来」で販売されているリンゴ、オレンジ、ブドウなどの果汁飲料について、パッケージに「100％果汁」「NFC（非濃縮還元）」などと大きく記されている一方、成分表示の1番目と2番目にそれぞれ「水」「濃縮果汁」と書かれて