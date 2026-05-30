2026年5月30日放送の「ぶらり途中下車の旅」は小田急線の旅。旅人は、小手伸也。小田急線都心から住宅街を抜け、温泉地・箱根への足として気軽に旅行をするのに絶好の路線です。支線として新百合ヶ丘から唐木田へ向かう「多摩線」と、相模大野から片瀬江ノ島へ向かう「江ノ島線」が走っています。今週の旅人：小手伸也1973年12月25日生まれ神奈川県出身。早稲田大学卒業後、劇団「innerchild」を主宰。作家・演出家・俳優を兼ね