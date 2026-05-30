「ちょいちょい妖怪がかわいい」というコメントとともに投稿された、ネコの動画が、SNSで話題となっている。【映像】手が飛び出してくる様子（実際の映像）ダンボールの穴から手を出し、飼い主の指の動きを追っているのはネコのつぶちゃん（5歳）。飼い主（@tsubu_0401）によると、「中に隠れていたので、遊びたいのだろうな？と思い、私の指を出したところ、ちょいちょい遊びが始まった」とのこと。飼い主に耳かきをされる