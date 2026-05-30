いま、カシオが販売する電卓が注目を集めている。【映像】「漆塗り」を施した高級電卓（複数カット）その正体は、カシオ計算機が誇る最上級モデル「S100」をベースに、カバーを高級感のある漆塗りで塗装した限定モデル、通称「S100X 漆Edition」だ。老舗越前漆器メーカー「山久漆工」の熟練の職人が1台ずつ手作業で漆の塗装を施したもので、生産数は限定650台。シリアルナンバ