◇ア・リーグホワイトソックス ― タイガース（2026年5月29日シカゴ）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「8番・右翼」で2試合続けて先発。9回に同点となる値千金のスクイズを成功させてメジャー初打点をマークした。2回の第1打席は三直、4回の第2打席は遊直、7回の第3打席は中飛。1―2で迎えた9回1死一、三塁の第4打席で初球スクイズを敢行した。打球はマウンド正