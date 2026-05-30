【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のトランプ大統領は２９日、イランとの戦闘終結に向けて暫定合意したとする「覚書」を巡り、最終判断を下すとした会議をホワイトハウスで開いた。複数の米メディアによると、トランプ氏は結論を先送りした。イラン外務省は、覚書は確定していないとの認識を示しており、合意が成立するかは見通せない。米ホワイトハウス当局者は本紙の取材に、会議は２時間続いたと明らかにした