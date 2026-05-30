是枝裕和監督の新作映画『箱の中の羊』（公開中）で、亡き息子の姿をしたヒューマノイドの少年・翔を演じるくわ木里夢（くわき・りむ）について、是枝監督がキャスティング秘話を明かした。【動画】父と息子の“江ノ電ゲーム”シーン（本編映像）日本映画では『万引き家族』以来、8年ぶりとなるオリジナル脚本作品となる本作。“少し先の未来”を舞台に、子どもを亡くした夫婦が息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れたこと