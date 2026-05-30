「2019ミス・インターナショナル」日本代表でモデルの岡田朋峰（ともみ、27）が29日、自身のインスタグラムを更新。父・故岡田真澄さん（享年70）の20年目の命日を報告した。「パパが天に召されてから今日で20年」と父の命日を報告。「20年後のわたしを見たらパパ何て言うんだろう？」とつづり、ドレス姿の自身の姿を投稿した。幼少期の父娘ショットも披露し、「パパに褒められる自分でいようと、毎日思っています」と記し