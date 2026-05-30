“伝説のレースクイーン”とも呼ばれるタレントの川瀬もえが29日、世界ラリー選手権（WRC）ラリー・ジャパンの中継にゲスト出演。豊田市駅前から現地リポートする中で自身が所有する渋すぎる愛車も披露した。タレントらしからぬ玄人好みのレトロな車種や車愛に、ファンから多くの反響が寄せられた。【映像】川瀬もえ、渋すぎる愛車と話題の2ショット（実際の様子）ラリー中継は初めてだという川瀬はこの日、現地解説の竹岡圭か