元サッカー日本代表の柿谷曜一朗氏が２９日配信の「しくじり先生俺みたいになるな！！」（ＡＢＥＭＡ）に出演。セレッソ大阪のエースナンバー背番号８への思いを語った。背番号８はエースだけが背負える特別な番号で歴代、森島寛晃、香川真司、清武弘嗣が背負ってきた。柿谷氏も２０１３年から背負うことになった。子供の頃から憧れていた柿谷は「８番という数字が好きすぎて、バッグにも８って書いてた。駐車場停める時は絶