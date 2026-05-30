タレントのＭＥＧＵＭＩが２９日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演した。２００１年にグラビアでデビューし、バラエティ番組でブレーク。最近では恋愛リアリティショー「ラヴ上等」、映画「ＦＵＪＩＫＯ」など映像プロデューサーとしても高い評価を受け、俳優、タレント、映像プロデューサーとマルチに活動している。ＭＥＧＵＭＩは石川・金沢にパンケーキカフェ「Ｃａｆｅたもん」を経営しており実業家の顔も