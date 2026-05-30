ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は３０日、準優勝戦が行われる。峰竜太（４１＝佐賀）は２９日の４日目６Ｒで２コースから３着。準優ボーダーとなる得点率６・００で予選を終了したが、上位着順数の差で次点となる１９位で予選敗退となった。今大会はファン投票１位で選出。初日ドリーム戦を快勝し「エンジンは３日目に比べて一段と良くなった。伸びとかかなりいいし、出足もいい。自慢できま