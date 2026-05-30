「試合前、大谷選手は球場で練習を終えた後、一度ロッカールームに戻ります。打者の日は入ってから出てくるまでの時間が通常30分程度なのですが、登板日は1時間半から2時間弱と長いそうです。キャッチャーとの打ち合わせをすることもありますが、山本（由伸）投手の場合は30分弱ほど。番記者たちは“今年の大谷は投手に対する気合が違う”と話しています」（在米ジャーナリスト）5月21日（日本時間）、二刀流で出場したドジャース