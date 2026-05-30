筆者友人B子から聞いた話です。「悪い人じゃないから」と思ってあるママ友と付き合い続けた結果、痛い目を見ることに── 「ここだけの話ね」が口癖のママ友 幼稚園のママ友・C子は、会うたびに「ここだけの話ね」と前置きをしてから誰かの話を始めます。最初は驚いたB子も、次第に「C子ってそういうキャラだから」と受け流すように。悪意があるというより、ただ話好きなだけ-- そう思って、なんとなく付き合いを続けてい