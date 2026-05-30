チームがSNSで発表バレーボール界に特大ニュースが飛び込んできた。男子日本代表の高橋藍がポーランドのルブリンへの移籍が決定し、女子日本代表・石川真佑はトルコのエジザージュバシュへ。ファンからは様々な声が上がっている。2024年から2季連続でサントリーでプレーした高橋。新天地はポーランドのルブリンに決まった。日本時間29日、チームのSNSなどで発表された。X上のファンからは「絶対にポーランド行くぞおおお」「