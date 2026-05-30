花の女王と呼ばれるのがバラ。花屋に行けば、年中色とりどりのバラが売られているが、やはり5～6月が春バラの季節で、いまが盛りと咲き誇っている。 【写真】1本～999本まで！バラの本数の意味にまじ仰天 バラの花全体にも愛や美といった花言葉がある。さらに色によっても細分化されものがあり、赤の場合は「情熱、愛情、美」など。恋人へのプレゼントにはピッタリの花言葉になっている。 また贈る本数によっ