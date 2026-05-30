乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール元日本代表の佐藤駿一郎（26）。【もっと読む】バレーSVリーグ 酷すぎる運営体制を生んだ真犯人ブツの入手経路が明らかになり、「名古屋の知り合いからもらった」と供述しているという。日本バレーボール協会（JVA）では、都内で合宿中の男子代表の全メンバー、スタッフの持ち物、尿検査を行って「無実」を証明する方針だ。現役の日本代表選