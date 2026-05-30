混迷を深める中東情勢。石油不足があちこちで顕在化し、これまでの大量消費社会を維持するのはもう無理じゃないか──。そう考えた記者はふと、俳優の東出昌大のことを思い出した。6年前のスキャンダルがきっかけで北関東の山間部に移住し、狩猟などをしながら半自給自足生活を送っている。そのライフスタイルに、石油依存から脱却するヒントがあるかもしれないと思い、彼の生活拠点に足を運んだ。今回は前後編の【前編】日枝久