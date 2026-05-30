塚原真也氏が新シーズンから福岡の監督へ正式就任アビスパ福岡は5月29日、暫定的に指揮を執っていた塚原真也監督との契約を更新し、2026-27シーズンより正式にトップチーム監督として就任することで合意したと発表した。ファンからも「嬉しい」と反響を呼んでいる。塚原氏は、京都パープルサンガユースから京都産業大学、アミティエSC京都でプレー。指導者としてはアミティエSC京都やヴィッセル神戸のスクールコーチ、FC大阪の