野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリによるABEMAバラエティー『MAD5』#4が25日に放送された。『BreakingDown』で活躍する瓜田純士が大暴れし、くっきー！が「誰やねん瓜田呼んだん！」と絶叫した。【予告映像】瓜田純士が暴走、芸人を次々と殴る蹴る…くっきー！絶叫「誰やねん瓜田呼んだん！」#4では、特番時代（2026年1月放送）に一部のマニ