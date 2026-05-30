globeのマーク・パンサー（56）が29日、自身のXを更新。かつて『学校へ行こう！』（TBS系）で人気を博した軟式globe・パークマンサー（48）とプライベートで遭遇したことを、写真と動画を添えて報告し反響を呼んでいる。【動画・写真】新宿の歯科医院で“対面”の様子が公開されたマーク・パンサー＆パークマンサーマークは「院長が急に『隣にパークさんいますよ』っち言うけん、え？ってなって、ちょっと驚かしに行ってみた（