フィギュアスケート女子で２２年ＧＰファイナル女王の三原舞依さん（２６）が最新ショットを公開し、反響を呼んだ。白地に青薔薇が印象的な浴衣姿で京都の街を散策する様子を公開。「だいすきなカラーの組み合わせに感動してしばらく浴衣を眺めていました」とつづった。三原は昨年１２月に今季限りでの現役引退を発表。甲南大修士課程を修了し、４月からは博士課程に進んでいる。引退発表から半年、雰囲気一変の最新姿に、