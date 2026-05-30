ティックトッカー、YouTuber、グラビアアイドルのなな茶（29）が30日までにインスタグラムを更新。第1子となる女児を出産したことを報告した。なな茶は「この度、第一子となる女の子を出産いたしました。分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです」と生まれたばかりの愛娘を抱いた写真をアップ。「お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおか