◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）オリックス・太田椋内野手が３０日、京セラドーム大阪での試合前練習に参加した。前日２９日に続き、２日連続となった。２０日のソフトバンク戦（京セラドーム大阪）で右ふくらはぎに死球を受けて途中交代し、２２日に出場選手登録を抹消。６月２日の巨人戦（東京ドーム）から出場が可能で、この日はフリー打撃などで汗を流す予定だ。プロ８年