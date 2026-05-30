◆米大リーグガーディアンズ４―３レッドソックス（２９日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のガーディアンズ戦に「２試合ぶりに「５番・ＤＨ」で先発出場し４打数１安打で打率は２割５分５厘。第１打席、中前安打になりそうな打球を相手中堅手に好捕され、第２打席は左飛。第３打席も凡退。８回２死一塁の第４打席は右前安打を放つも後続が倒れて、