タレントの長嶋一茂（６０）が２９日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演。国家資格を取得したことを明かした。一茂が取得したのは住宅街などの人口集中地区上空での飛行、目視外飛行や１５０メートル以上上空の飛行が可能となる「無人航空機操縦者技能証明書」、いわゆるドローンの国交省認定の資格。しかし一茂は「俺ね、受かったから言うけどね、最初の試験落ちたの」と告白。筆記試験