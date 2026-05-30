巨人は９月５日と６日のファーム・リーグ中日戦（ジャイアンツタウン）で、町田市・多摩市・稲城市子ども体験塾実行委員会主催の「子ども体験塾」（協力・読売巨人軍、よみうりランド）を開催すると発表した。対象は３市在住の小学生から高校生までの子どもたち。チアダンスでファンを盛り上げる球団マスコットガールや、グラウンド整備、球団カメラマンといった普段経験できない仕事体験を楽しむことができる。参加費は無料と