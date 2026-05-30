第2ラウンド、15番でティーショットを放つ松山英樹。通算9アンダーで2位＝コロニアルCC（共同）米男子ゴルフのチャールズシュワブ・チャレンジは29日、テキサス州フォートワースのコロニアルCC（パー70）で第2ラウンドが行われ、松山英樹は6バーディー、1ボギーの65と伸ばし、通算9アンダーの131で首位と1打差の2位に浮上した。ジョーダン・スミス（英国）が10アンダーで単独トップ。久常涼は68で回り通算6アンダーの15位。中