◇ナ・リーグカブス5―6カージナルス（2026年5月29日セントルイス）カブス・今永昇太投手（32）が29日（日本時間30日）、敵地でのカージナルス戦に先発。3本塁打を浴びる苦しい投球となり、5回1/3を5安打5失点で今季6敗目（4勝）を喫した。3―0の初回1死一、二塁では同点3ランを被弾。初回表の攻撃で、ハップの先制13号3ランによる援護をもらった直後だった。1死から2四死球で一、二塁とされると、この日3Aから今季初昇